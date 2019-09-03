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В "Слугу народу" пояснили необхідність введення законодавчої ініціативи для народу

Новини » Політика    03.09.2019 - 13:34
В "Слугу народу" пояснили необхідність введення законодавчої ініціативи для народу
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Наділення народу правом внесення законодавчих ініціатив є елементом прямої демократії

У фракції "Слуга народа" пояснили необхідність надання народу права законодавчої ініціативи. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія заявив, що у суспільства є такий запит.

"Є такий запит. Ми ж дуже ретельно вивчаємо соціологію. Ви знаєте, що багато депутатів взагалі потім не з'являються на своїх округах. А люди потребують змін. Вони повинні мати можливість і мати хоч якийсь шанс, щоб ці зміни були розглянуті і опрацьовані", - заявив Арахамія.

Він додав, що наділення народу правом внесення законодавчих ініціатив є елементом прямої демократії.

"У партії "Слуга народа" в програмі ми казали, що ми за те, щоб було впроваджено більше елементів прямої демократії - народовладдя. Наприклад ви, якщо у вас є ідея, не можете зареєструвати законопроект? Де це в Біблії написано? Тобто ми хочемо розширити перелік субєктів, щоб окрім Кабінету міністрів, Верховної ради та президента додати народ", - додав він.

Нагадаємо, в законопроекті "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)" процедура подачі законопроектів представниками народу буде прописуватися окремо.

РБК-Україна писало, що Комітет парламенту з питань правової політики рекомендує Верховній раді направити на розгляд Конституційного суду України законопроект №1015 авторства президента Володимира Зеленського, яким пропонується наділити народ правом законодавчої ініціативи.

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