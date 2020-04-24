У "Слузі народу" назвали можливі завдання Саакашвілі в українському уряді

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі може додати досвіду в спілкуванні з МВФ або стати радником президента

Заступник парламентської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук назвала кілька можливих завдань Михайла Саакашвілі у разі його призначення віце-прем’єром в українському уряді. Про це Кравчук сказала в ефірі hromadske.

Як заявила нардеп, зараз Кабміну "не вистачає драйву", а Саакашвілі може його додати. Також він може додати досвіду у ході переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Крім того, Саакашвілі міг би допомогти з координацією між урядом та парламентом.

"Я думаю, що він може бути таким тараном (по-хорошому) певних змін і він міг би бути комунікатором між Кабміном і парламентом", - підкреслила Кравчук.

Якщо ж станеться так, що Рада не підтримає призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єра, то залучення його до владної команди "було б корисним", - заявляє заступниця глави фракції.

"Наприклад, координувати якусь раду, яка стосується реформування. Чи можливо міг би бути радником президента", - додала Кравчук.

Нагадаємо, раніше у правлячій партії Грузії заявили, що призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром в українському уряді може ускладнити відносини між Україною та Грузією.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України заявили, що ще не отримували жодних офіційних листів від грузинської сторони. Очікується, що Верховна рада проголосує за призначення Саакашвілі наступного тижня.