В "Слуге народа" назвали возможные сроки для проведения выборов на Донбассе

Выборы на Донбассе могут состояться не ранее чем через полгода после вывода российских войск и только по украинскому законодательству. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, местные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей смогут состояться только по украинскому законодательству и после того, как будут выведены российские войска с Донбасса

"Это надо время, за которое все это может реализоваться. Это начиная от полгода - девять месяцев или год - это минимально", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее Корниенко сообщал, что в Верховной раде разрабатывают механизм, который обеспечит возможность голосования вынужденно перемещенным лицам на местных выборах в ОРДЛО. Он отмечал, что переселенцам предложат механизм дистанционного голосования.

Как писало РБК-Украина, помощник президента Андрей Ермак заявил, что в команде Владимира Зеленского рассчитывают на проведения выборов на оккупированном Донбассе 31 октября 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране.

Кроме того, президент Зеленский выражал недовольство пунктом минских договоренностей о местных выборах на Донбассе. Глава государства отметил, что выборы на Донбассе могут состояться только после деоккупации и восстановления контроля над границей с Россией.