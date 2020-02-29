В "Слуге народа" назвали три причины для внеочередного заседания Рады

Для назначения внеочередного заседания Верховной рады Украины 4 марта есть три основные причины. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

По его словам, первой причиной назначения внеочередного заседания является необходимость принятия ряда важных законов.

"Президент инициировал это внеочередное заседание парламента. Это связано с тремя причинами. Первая причина: вы знаете, что парламент не работает в штатном режиме больше трех недель "благодаря" тому, что ОПЗЖ заблокировала работу. Чтобы внести изменения в закон о государственных закупках, чтобы быстро закупать медицинское оборудование, для этого нужно изменить закон. А как мы изменим закон, если они заблокировали Верховную раду? Это как пример. У нас есть несколько законов об обороне и мы их не можем рассмотреть", - заявил Арахамия

"Во-вторых, действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования что приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить фактически в штаб", - добавил он.

Арахамия подчеркнул, что депутаты также должны заслушать отчет о результатах деятельности правоохранителей.

"Третья причина связана с тем, что сейчас был промежуточный отчет правительства. Уже шесть месяцев все ждут, "весна пришла - посадок нет". Нам надо заслушать отчеты правоохранительных органов", - отметил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта.

Позже источник в парламенте сообщил РБК-Украина, что внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, которое возможно состоится утром вторника, 3 марта.