В "Слуге народа" назвали причины отсутствия "весенних" посадок

Глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский ("Слуга народа") заявил, что считает одной из причин отсутствия "громких посадок" - процесс реформирования прокуратуры, который начался в конце прошлого года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Весна пришла: почему Зеленский не смог выполнить обещание о громких посадках".

По его мнению, вызывает вопросы и профессионализм сотрудников некоторых правоохранительных органов. Он считает, что ГБР и НАБУ могли дать результат за отведенное время, ведь "нельзя сказать, что у них был дефицит возможностей".

"Запуская изменение такого элемента уголовной юстиции как прокуратура, мы должны осознавать, что ее эффективность на этот период падает… Это объективно, ведь процесс реформирования переключает на другие приоритеты", - заявил депутат.

Ранее сообщалось, что расследование по делам бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и народного депутата Ярослава Дубневича должны завершиться в марте-апреле.

Отметим, Гладковского подозревают в злоупотреблении властью при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу. Экс-заместителя секретаря СНБО задержали в октябре 2019 года. Позже ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог на сумму более 10 млн гривен.