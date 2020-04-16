У "Слуги народу" назвали причини відсутності "весняних" посадок

Голова правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монастирський ("Слуга народу") заявив, що вважає однією з причин відсутності "гучних посадок" - процес реформування прокуратури, який розпочався наприкінці минулого року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Весна прийшла: чому Зеленський не зміг виконати обіцянку про гучних посадках".

На його думку, викликає питання і професіоналізм співробітників деяких правоохоронних органів. Він вважає, що ДБР і НАБУ могли дати результат за відведений час, адже "не можна сказати, що у них був дефіцит можливостей".

"Запускаючи зміну такого елементу кримінальної юстиції як прокуратура, ми повинні усвідомлювати, що її ефективність на цей період падає ... Це об'єктивно, адже процес реформування перемикає на інші пріоритети", - заявив депутат.

Раніше повідомлялось, що розслідування по справах колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського і народного депутата Ярослава Дубневича повинні завершитися у березні-квітні.

Зазначимо, Гладковського підозрюють у зловживанні владою при здійсненні закупівель за державним оборонним замовленням. Екс-заступника секретаря РНБО затримали в жовтні 2019 року. Пізніше йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою виходу під заставу на суму понад 10 млн гривень.