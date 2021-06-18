В "Слуге народа" назвали последствия встречи Байдена и Путина для Украины

Заявления президента США Джо Байдена о минских соглашениях является позитивным сигналом для Украины о том, что поддержка реализации этих соглашений будет продолжаться в выгодном для нас формате.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя итоги встречи между президентами США и России в Женеве, передают в пресс-службе политсилы.

"Джо Байден сказал, что он и дальше поддерживает территориальную целостность и территориальный суверенитет Украины. Прозвучал тезис, что надо усиливать дипломатию в направлении Минских соглашений. По моему мнению, это намек на то, что их можно переосмысливать. Это хороший для нас сигнал, что будет продолжаться поддержка Украины в направлении реализации Минских соглашений. Но в том формате и порядке, который выгоден именно интересам Украины", - заявил глава "Слуги народа".

Председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что саммит стал "холодным душем" для Владимира Путина. Российский президент не достиг тех целей, на которые надеялся.

"Президент Байден дал понять, что рассматривает территорию России как источник кибератак против Америки, и если это не прекратится - то ответ может быть очень жесткой", - заявил Мережко.

Депутат добавил, что на саммите также обсуждали вопрос восстановления мира на Востоке Украины.

"США будут пытаться стимулировать Россию соблюдать нормы международного права и выполнять достигнутые договоренности. Если этого не будет и если руководство России будет продолжать вредить США и ее партнерам, в частности Украине, тогда Россия получит достаточно жесткий и решительный ответ", - считает Александр Мережко.

По мнению Ирины Верещук, председателя подкомитета по государственной безопасности и обороны, после встречи российская сторона пытается исказить информацию о том, как прошли переговоры президентов США и РФ и что они означают для Украины.

"Сейчас идет война интерпретаций, началось формирование нарративов. В России распространили информацию, что в основе урегулирования конфликта на Донбассе есть Минские соглашения. Но Байден этого не говорил. Он сказал, что мы будем применять и усиливать дипломатию в вопросе Минских соглашений. Это совсем другой контекст", - подчеркнула депутат.

Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев убежден, что встреча Байдена и Путина в Женеве фактически сохранила статус-кво. Ни одна из сторон не потеряла, но и не продвинулась в переговорах.

"Все остались при своих позициях. Достаточно четко и Байден, и Путин сказали, что у них есть много вопросов, на которые они смотрят по-разному. Будут ли они искать точки взаимодействия - здесь вопрос дальнейших встреч или работы на уровне министров", - отметил Чернев.

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов акцентировал, что Джо Байден встретился с Владимиром Путиным после европейского турне: саммита G7, НАТО и ЕС. Таким образом продемонстрировав, что США говорит с Россией, имея поддержку всего цивилизованного мира.

"Теперь у руководства России нет возможности манипулировать какими-либо противоречиями на Западе. Или пытаться как-то обойти Америку, договариваясь с Европой. Или - Европу, договариваясь с Америкой", - говорит Фролов.

На переговорах в Женеве не произошло ничего, что вредит интересам Украины, заключает нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин. Он отмечает, что главные месседжи для Украины звучали еще до встречи президентов США и РФ.

"Если брать позицию США, то самое главное происходило до встречи президентов - это заявление Соединенных Штатов о том, что территориальный конфликт не является препятствием для вступления в НАТО, и телефонный разговор президентов Байдена и Зеленского относительно европейского турне. Думаю, что мы должны фокусироваться на их предстоящей встрече", - утверждает Безгин.

Это мнение разделяет и заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас важно сконцентрироваться на качественной подготовке визита президента Зеленского в Вашингтон в июле этого года.