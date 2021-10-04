В "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады

В "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Верховной Рады. Это рассказала нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".
Депутат рассказала, кто может занять место спикера Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова.
"У нас состоялось длительное заседание фракции в Трускавце. У нас была совершенно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет ни одного раскола во фракции по поводу этого вопроса. Действительно, это решение довольно трудное. Речь идет о конфликте внутри фракции, это именно политическое измерение нашей фракции - сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук", - заявила она.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Разумкова: "не выполняешь партийную программу - ищи другую команду".