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У "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради

Автор: Анна Полисученко

У "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Верховної ради. Це розповіла нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

Депутатка розповіла, хто може посісти місце спікера Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова.

"У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке. Ідеться про конфлікт всередині фракції, це саме політичний вимір нашої фракції - зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат - це Руслан Стефанчук", - заявила вона.

Раніше ми писали, что президент України Володимир Зеленський заявив про відставку Разумкова: "не виконуєш партійну програму - шукай іншу команду".

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Слуга народа