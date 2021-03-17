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В "Слуге народа" не исключают ночные заседания Рады

Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что ВР может собираться на заседания ночью. Это связано с большим количеством поправок в законопроект о завершении земельной реформы.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Может быть упрощена процедура рассмотрения этого законопроекта. Могут быть ночные заседания, внеочередные заседания Верховной рады по требованию народных депутатов", - рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что ускоренное рассмотрение законопроекта возможно в случае, если депутаты соберут подписи под инициативой о применении такой процедуры, а парламент одобрит ее применение.

"Далее каждая фракция подает по 5 поправок, любых, которые они считают нужными. Комитет собирается и по поводу этих правок готовит дополнительную сравнительную таблицу, выносит на рассмотрение ВР эту таблицу... Таким образом, эта процедура сокращается до получаса - 40 минут", - рассказал глава финкомитета.

Нардеп уточнил, что сбор подписей еще не начинался, ведь сейчас еще проводятся переговоры с оппозицией.

"Призывают к голосу разума. Если призовут, то все будет хорошо, то мы рассмотрим быстро этот законопроект без каких-либо процедур. Если нет, наверное, мы будем вынуждены применять и другие процедуры", - сказал Гетманцев.

Напомним, ранее в СН рассказали, какие вопросы Верховная рада может рассмотреть в ходе внеочередного пленарного заседания. Один из самых важных вопросов - разблокирование большой приватизации.

Так, на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады. Однако дата проведения пока неизвестна.

Как писало РБК-Украина, вчера Рада взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли 160 3128 поправок ко второму чтению законопроекта №2194.

До завершения рассмотрения поправок парламент может принимать другие законопроекты только в ходе внеочередных заседаний.

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