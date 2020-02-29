В Слуге народа говорят, что учли все замечания у закону о столице

В законопроекте "О столице" были учтены все замечания европейских экспертов. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По словам нардепа, законопроект в Киеве обсуждался более 20 раз на разных площадках.

"По закону о Киев. Вы знаете не хуже меня, что он в Киеве обсуждался более 20 раз на разных площадках. Очень много вещей, которые у вас вызвали вопросы (у Виталия Кличко, - ред.), вызвали вопросы и у европейских экспертов. Они в этом законе учтены. Нельзя пренебрегать этим", - заявил Корниенко.

Напомним, 3 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Законопроект поддержали 244 нардепа. Документом предусматривается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о столице будет существенно доработан ко второму чтению. По его словам, документ будут дорабатывать, учитывая все предложения со стороны международных организаций и экспертов.