В "Слуге народа" готовят закон против анонимных каналов в Telegram

Новый закон "О медиа" будет направлен на то, чтобы анонимные Telegram-каналы раскрыли конечных бенефициаров. Об этом в интервью liga.net заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в новом законе попытаются определить, что является медийной площадкой, отталкиваясь от количества пользователей.

"Например, такая норма есть в Германии. Есть пропорция их количества в привязке к численности населения страны. Так вот, такие площадки должны обнародовать конечного бенефициара. И мы, очевидно, будем это использовать в законе. Во втором чтении", - отметил Ткаченко.

Он также добавил, что если такой Telegram-канал не раскроет бенефициара, то Нацсовет будет вправе обратиться в администрацию Telegram с требованием привести его в соответствие с действующим законом.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН раскритиковала украинский закон "О медиа". В частности, в ООН призвали воздержаться от ограничений для работы СМИ, так как это не соответствует стандартам прав человека.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что законопроект о медиа будут дорабатывать с журналистами.