У "Слузі народу" готують закон проти анонімних каналів в Telegram

Новий закон "Про медіа" буде спрямований на те, щоб анонімні Telegram-канали розкрили кінцевих бенефіціарів. Про це в інтерв'ю liga.net заявив глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, в новому законі спробують визначити, що є медійним майданчиком, відштовхуючись від кількості користувачів.

"Наприклад, така норма є в Німеччині. Є пропорція їх кількості в прив'язці до чисельності населення країни. Так от, такі майданчики повинні оприлюднити кінцевого бенефіціара. І ми, очевидно, будемо це використовувати в законі. У другому читанні", - зазначив Ткаченко.

Він також додав, що якщо такий Telegram-канал не розкриє бенефіціара, то Нацрада буде вправі звернутися до адміністрації Telegram з вимогою привести його у відповідність з чинним законом.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН розкритикувала український закон "Про медіа". Зокрема, в ООН закликали утриматися від обмежень для роботи ЗМІ, бо це не відповідає стандартам прав людини.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков раніше заявив, що законопроєкт про медіа будуть допрацьовувати з журналістами.