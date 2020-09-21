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В "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения Сытника

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 21:32
В "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения Сытника
Фото: Александр Качура (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Верховной раде наработают, внесут и проголосуют законопроект, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Однако о сроках внесения законопроекта в Раду пока не известно.

Об этом заявил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала Zik.

"В ближайшее время наработают законопроект, внесут его и проголосуют, чтобы Сытника можно было уволить. Это написано в решении Конституционного суда, что нужно привести в соответствие решение КСУ. Что будет назначаться по другой процедуре руководитель НАБУ, после этого Сытник будет уволен", - сказал нардеп.

Напомним, ранее глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для урегулирования ситуации с директором НАБУ Артемом Сытником нужно вносить изменения в законодательство.

28 августа Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

При этом Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а его решения на должности являются законными.

Кроме того, КСУ признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ.

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