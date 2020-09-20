Для отставки Сытника надо менять закон, - председатель ВР

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Для урегулирования ситуации с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником нужно вносить изменения в законодательство. Соответствующий законопроект зарегистрирован председателем комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасией Радиной.

Об этом в эфире елеканалу "Украина 24" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ.С другой стороны, мы понимаем, что когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо было либо вносить изменения в Конституцию, а это тяжелый и длительный процесс, или по-другому выписывать законы", - сказал он.

По словам спикера, решение Конституционного суда можно было предвидеть. Поэтому сейчас надо будет менять законодательство, приводить его в соответствие с решением КСУ.

Разумков отметил, что согласно действующему законодательству, директор НАБУ может уйти с поста только сам.

"По состоянию на сегодня так закон выписан, что с должности он может пойти самостоятельно, его могут заставить это сделать", - сказал он.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

При этом Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а его решения на должности являются законными.

Кромк того, КСУ признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ.