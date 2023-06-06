"Слуга народу" заявила про готовність надати допомогу евакуйованим з Херсонської області

Мешканці Херсонської області, які евакуйовуються через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, можуть звернутися по допомогу до обласних організацій партії "Слуга народу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу".
"Партія "Слуга народу" має великий досвід приймання людей, які шукають порятунку. Тому всіх, хто цього потребує, закликаємо звертатися по допомогу в наші найближчі до території затоплення осередки", - сказала Шуляк.
Евакуйовані можуть отримати необхідну допомогу:
Херсонський осередок +380735544220
Миколаївський осередок +380735544213
Дніпропетровський осередок +380735544203
Окрім того, голова партії наголосила, що за допомогою можна звертатися в усі осередки партії та нагадала номери для дзвінків:
Окрім цього, Шуляк нагадала, що Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях.
"Українці вже приймали сотні тисяч вимушених переселенців та надавали їм всю необхідну допомогу, тож разом впораємося і цього разу. Тримаємося разом. Україна обов'язково переможе і здолає всі виклики, які б складні вони не були", - закликала Шуляк.
Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок дій ворога близько 80 населених пунктів може затопити.
Також у Міністерстві оборони попередили про небезпеку переміщення мін, які встановили росіяни, оскільки їх зносить течія.
Більш детально про теракт окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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