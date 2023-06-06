"Слуга народу" заявила про готовність надати допомогу евакуйованим з Херсонської області

"Партія "Слуга народу" має великий досвід приймання людей, які шукають порятунку. Тому всіх, хто цього потребує, закликаємо звертатися по допомогу в наші найближчі до території затоплення осередки", - сказала Шуляк.

Евакуйовані можуть отримати необхідну допомогу:

Херсонський осередок +380735544220

Миколаївський осередок +380735544213

Дніпропетровський осередок +380735544203

Окрім того, голова партії наголосила, що за допомогою можна звертатися в усі осередки партії та нагадала номери для дзвінків:

Вінницька область - 0735544201

Волинська область - 0735544202

Дніпропетровська область - 0735544203

Донецька область - 0735544204

Житомирська область - 0735544205

Закарпатська область - 0735544206

Запорізька область - 0735544207

Івано-Франківська область - 0735544208

Київська область - 0735544209

Кіровоградська область - 0735544210

Луганська область - 0735544211

Львівська область - 0735544212

Миколаївська область - 0735544213

Одеська область - 0735544214

Полтавська область - 0735544215

Рівненська область - 0735544216

Сумська область - 0735544217

Тернопільська область - 0735544218

Харківська область - 0735544219

Херсонська область - 0735544220

Хмельницька область - 0735544221

Черкаська область - 0735544222

Чернівецька область - 0735544223

Чернігівська область - 0735544224

м. Київ - 0735544225

м. Кривий Ріг - 0973640756

Окрім цього, Шуляк нагадала, що Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях.

"Українці вже приймали сотні тисяч вимушених переселенців та надавали їм всю необхідну допомогу, тож разом впораємося і цього разу. Тримаємося разом. Україна обов'язково переможе і здолає всі виклики, які б складні вони не були", - закликала Шуляк.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок дій ворога близько 80 населених пунктів може затопити.

Також у Міністерстві оборони попередили про небезпеку переміщення мін, які встановили росіяни, оскільки їх зносить течія.

Більш детально про теракт окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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