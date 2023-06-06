"Слуга народа" заявила о готовности оказать помощь эвакуированным из Херсонской области

Жители Херсонской области, эвакуируемые из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, могут обратиться за помощью в областные организации партии "Слуга народа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа".
"Партия "Слуга народа" имеет большой опыт приема людей, которые ищут спасения. Поэтому всех, кто в этом нуждается, призываем обращаться за помощью в наши ближайшие к территории затопления ячейки", - сказала Шуляк.
Эвакуированные могут получить необходимую помощь:
Херсонский центр +380735544220
Николаевская ячейка +380735544213
Днепропетровская ячейка +380735544203
Кроме того, глава партии подчеркнула, что за помощью можно обращаться во все ячейки партии и напомнила номера для звонков:
Кроме того, Шуляк напомнила, что Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях.
"Украинцы уже принимали сотни тысяч вынужденных переселенцев и оказывали им всю необходимую помощь, поэтому вместе справимся и в этот раз. Держимся вместе. Украина обязательно победит и преодолеет все вызовы, какие бы сложные они ни были", - призвала Шуляк.
Напомним, сегодня, 6 июня, ночью российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате действий врага около 80 населенных пунктов может затопить.
Также в Министерстве обороны предупредили об опасности перемещения мин, установленных россиянами, поскольку их сносит течение.
Более подробно о теракте оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.
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