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"Слуга народу" планує відкликати Дубінського з комітету ВРУ

Київ, Четвер 16 листопада 2023 11:32
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"Слуга народу" планує відкликати Дубінського з комітету ВРУ Фото: нардеп Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Народного депутата Олександра Дубінського планують відкликати з Комітету ВРУ з питань фінансів.

Про це РБК-Україна повідомила речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній раді Юлія Палійчук.

За її словами, відповідну постанову найближчим часом "Слуга народу" внесе в Раду.

Зазначимо, що Дубінський з 2019 року є заступником та членом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Дубінський в СІЗО

Нагадаємо, що 16 листопада суд відправив нардепа Олександра Дубінського, якого зокрема підозрюють у державній зраді, в СІЗО без можливості внесення застави. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 12 січня 2024 року.

Справи Дубінського

Додамо, що скандальний нардеп є фігурантом кількох кримінальних справ. Йому повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Дубінський також фігурує у справі про організацію незаконних виїздів через кордон України. Йому оголосили підозру за схему з виїздом ухилянтів.

При цьому нещодавно, 13 листопада він отримав ще одну підозру - в держзраді та роботі на російську розвідку.

Детально про Дубінського, гучні скандали за його участю і в чому підозрюють нардепа - читайте в матеріалі РБК-Україна "Позивний "Буратіно". Хто такий Олександр Дубінський і в чому його підозрюють".

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