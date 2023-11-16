"Слуга народу" планує відкликати Дубінського з комітету ВРУ

Про це РБК-Україна повідомила речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній раді Юлія Палійчук.

За її словами, відповідну постанову найближчим часом "Слуга народу" внесе в Раду.

Зазначимо, що Дубінський з 2019 року є заступником та членом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Дубінський в СІЗО

Нагадаємо, що 16 листопада суд відправив нардепа Олександра Дубінського, якого зокрема підозрюють у державній зраді, в СІЗО без можливості внесення застави. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 12 січня 2024 року.

Справи Дубінського

Додамо, що скандальний нардеп є фігурантом кількох кримінальних справ. Йому повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Дубінський також фігурує у справі про організацію незаконних виїздів через кордон України. Йому оголосили підозру за схему з виїздом ухилянтів.

При цьому нещодавно, 13 листопада він отримав ще одну підозру - в держзраді та роботі на російську розвідку.

Детально про Дубінського, гучні скандали за його участю і в чому підозрюють нардепа - читайте в матеріалі РБК-Україна "Позивний "Буратіно". Хто такий Олександр Дубінський і в чому його підозрюють".

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