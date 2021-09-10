"Слуга народа" на заседании фракции определится с новым главой правоохранительного комитета Рады

Ионушаса хотят избрать новым главой комитета, вместо Дениса Монастырского, который возглавил Министерство внутренних дел.

"Мы проведем заседание фракции. В понедельник, 20 сентября. Есть решение, что Сергей Ионушас будет избран на пленарной неделе в сентябре главой правоохранительного комитета", - сообщила она.

Что известно о Ионушасе

Сейчас выполняет обязанности заместителя главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Родился 18 октября 1979 года в Санкт-Петербурге. Получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

Также учился в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко по программе "Юридические студии в Украине: Киев и отдельные регионы" по специальности "Европейское право".

Работал на руководящих должностях в нескольких юридических фирмах.