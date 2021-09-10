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"Слуга народу" на засіданні фракції визначиться з новим головою правоохоронного комітету Ради

Автор: Анастасія Рокитна

"Слуга народу" проведе засідання фракції 20 вересня. На цьому засіданні визначаться з новим головою правоохоронного комітету Ради.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Іонушаса хочуть обрати новим головою комітету, замість Дениса Монастирського, який очолив Міністерство внутрішніх справ.

"Ми проведемо засідання фракції. У понеділок, 20 вересня. Є рішення, що Сергій Іонушас буде обраний на пленарному тижні у вересні головою правоохоронного комітету", - повідомила вона.

Що відомо про Іонушаса

Зараз виконує обо'язки заступника голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності.

Народився 18 жовтня 1979 року в Санкт-Петербурзі. Здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого.

Також навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка за програмою "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони" за спеціальністю "Європейське право".

Працював на керівних посадах у декількох юридичних фірмах.

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