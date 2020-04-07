"Слуга народа" по закону не может отказаться от госфинансирования, - Bihus.Info

Политическая партия "Слуга народа" по закону не может отказаться от государственного финансирования в пользу наполнения Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bihus.Info.

Как пишет Bihus.Info, глава партии Александр Корниенко заявлял о намерении отказаться от государственного финансирования на 2020 год, однако заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. При этом закон о финансировании партий не позволяет согласовывать отказ только на один год.

В НАПК на запрос Bihus.Info ответили, что финансирование предусматривается на период от выборов до выборов. При этом в агентстве добавили, что при поступлении заявления об отказе могут обратиться в Минфин для сокращения соответствующего бюджетного назначения.

При этом у партии не получится перенаправить средства в Стабилизационный фонд после зачисления на свои счета, поскольку по закону государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность. А благотворительность ею не является.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" из-за коронавируса отказывается от государственного финансирования. Кроме того, политическая сила заявляла, что попросит остальные парламентские партии последовать примеру.

Отметим, на финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году полагается 140,5 млн гривен.