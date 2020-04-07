"Слуга народу" за законом не може відмовитися від держфінансування, - Bihus.Info

Політична партія "Слуга народу" за законом не може відмовитися від державного фінансування на користь наповнення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bihus.Info.

Як пише Bihus.Info, голова партії Олександр Корнієнко заявляв про намір відмовитися від державного фінансування на 2020 рік, однак заява про відмову від бюджетних грошей не надходила в Національне агентство з питань запобігання корупції. При цьому закон про фінансування партій не дозволяє погоджувати відмову тільки на один рік.

У НАЗК на запит Bihus.Info відповіли, що фінансування передбачається на період від виборів до виборів. При цьому в агентстві додали, що при надходженні заяви про відмову можуть звернутися до Мінфіну для зменшення відповідного бюджетного призначення.

При цьому у партії не вийде перенаправити кошти в Стабілізаційний фонд після зарахування на свої рахунки, оскільки за законом державне фінансування можна використовувати виключно на статутну діяльність. А благодійність нею не є.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу" через коронавірус відмовляється від державного фінансування. Крім того, політична сила заявляла, що попросить інші парламентські партії наслідувати приклад.

Зазначимо, на фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році передбачено 140,5 млн гривень.