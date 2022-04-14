Слуга народа выступила против наказания мужчин, не вернувшихся в Украину во время войны

Фракция "Слуга народа" выступила против введения наказания для мужчин, которые не вернулись из-за границы во время войны. Парламентарии уверены, что эта норма должна быть применена только для чиновников и депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции Давида Арахамию.

"Фракция политической партии "Слуга народа" не будет поддерживать принятие законодательной нормы об ответственности мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины и не вернулись в установленный законом срок во время военного положения", - отметил политик.

Он добавил, что законопроект №7265 является вредным и опасным как для обороны Украины, так и для восстановления ее в будущем. По его словам, большое количество украинцев остались заграницей, работают и пересылают деньги на поддержку страны.

Однако Арахамия подчеркнул, что подобную норму нужно ввести для должностных лиц и депутатов, бежавших из страны.

"Предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле надо достичь: наказать несколько десятков должностных лиц, чиновников и депутатов, бежавших из Украины во время войны. Будем искать другие способы наказания этих лиц", - отметил Арахамия.