"Слуга народу" не втрачає монолітності в Раді, - Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фракція "Слуга народу" у Верховній раді не втрачає монолітності. Народні депутати продовжать працювати за програмою і обіцянками, які давали президент і партія.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив голова партії Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що за рік парламент конституційною більшістю ухвалив понад 180 законів.

"Такі законопроєкти будуть об’єднувати, створювати нам командний дух, спільний дух. Ми будемо їх приймати, і не тільки силами монобільшості, а й силами наших колег по парламенту. Тому що досвід показав, за цей рік більше 180 законів більш ніж трьомастами голосами прийнято. Це свідчить про те, що наша партія вміє нав’язувати порядок денний, вміє політичне лідерство тримати. Ми будемо далі займатися цим", - сказав Корнієнко.

Нардеп наголосив, що коли йдеться про закони, які об’єднують - пов’язані з економікою, з обороноздатністю, - то ці закони завжди набирають щонайменше 300 голосів.

"Наприклад, все, що стосується доріг, набирає більше 300 голосів, тому що жоден депутат, навіть найбільш протестуючий, не буде пояснювати своїм виборцям, чому він не голосував за виділення коштів на дороги. Так само це стосується і законів про коронавірус, які теж набирали багато голосів і в монобільшості, і зовні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що у депутатів від "Слуги народу" є питання до роботи Мінфіну і Мінекономіки.

зазначимо, що Верховна рада України змінить графік роботи першої сесії - два тижні перед місцевими виборами і тиждень після них народні депутати працюватимуть в регіонах.