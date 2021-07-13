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"Слуга народа" собирается на закрытое заседание: могут обсудить отставку Авакова

Автор: Милан Лелич

Сегодня вечером может состояться закрытое заседание фракции "Слуга народа", посвященное обсуждению кадровых вопросов.

Об этом сообщили собеседники РБК-Украина в парламенте.

"Методом исключения депутаты приходят к мысли, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова", - сказал собеседник.

На вопросы издания о том, может ли идти речь именно об отставке Авакова, собеседники среди высших чиновников государства дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.

"Разговоры ходят разные", - сказал один из них.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет поднимать вопрос отставки Авакова, если выяснится, что фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуют незаконно.

Глава правительства Денис Шмыгаль в марте отмечал, что говорить об отставке Авакова нецелесообразно.

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отставкаАрсен АваковСлуга народа