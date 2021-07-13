"Слуга народа" собирается на закрытое заседание: могут обсудить отставку Авакова

Сегодня вечером может состояться закрытое заседание фракции "Слуга народа", посвященное обсуждению кадровых вопросов.
Об этом сообщили собеседники РБК-Украина в парламенте.
"Методом исключения депутаты приходят к мысли, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова", - сказал собеседник.
На вопросы издания о том, может ли идти речь именно об отставке Авакова, собеседники среди высших чиновников государства дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.
"Разговоры ходят разные", - сказал один из них.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет поднимать вопрос отставки Авакова, если выяснится, что фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуют незаконно.
Глава правительства Денис Шмыгаль в марте отмечал, что говорить об отставке Авакова нецелесообразно.