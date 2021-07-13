"Слуга народу" збирається на закрите засідання: можуть обговорити відставку Авакова

"Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова", - сказав співрозмовник.

На питання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників держави дали ухильні відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість.

"Розмови ходять різні", - сказав один з них.