"Слуга народу" збирається на закрите засідання: можуть обговорити відставку Авакова

Сьогодні ввечері може відбутися закрите засідання фракції "Слуга народу", присвячене обговоренню кадрових питань.
Про це повідомили співрозмовники РБК-Україна в парламенті.
"Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова", - сказав співрозмовник.
На питання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників держави дали ухильні відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість.
"Розмови ходять різні", - сказав один з них.
Нагадаємо, в травні президент України Володимир Зеленський говорив, що буде піднімати питання відставки Авакова, якщо з'ясується, що фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета переслідують незаконно.
Глава уряду Денис Шмигаль в березні зазначав, що говорити про відставку Авакова недоцільно.