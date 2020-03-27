"Слуга народа" соберется на заседание сегодня вечером

Заседание фракции "Слуга народа" планируется сегодня, 27 марта, на 19:00. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции.

В заседании примут участие глава государства Владимир Зеленский и глава правительства Денис Шмыгаль.

"На заседании будет присутствовать и президент, и премьер-министр", - подтвердил источник.

Так, по словам собеседника, президент будет обсуждать с премьером и депутатами повестку дня внеочередного заседания. В частности, будут обсуждать секвестр государственного бюджета.

Напомним, источник РБК-Украина во фракции СН отмечал, что Рада соберется на внеочередное заседание после того, как будет согласован секвестр государственного бюджета. Подчеркивалось, что в субботу Верховная рада собраться уже не сможет.

Так, перед внеочередным заседанием Рады планировалось провести заседание согласительного совета, на котором будет окончательно утверждена повестка дня.

Как писало РБК-Украина, премьер Украины Денис Шмыгаль на совещании с главами фракций представил предложения по секвестру госбюджета из-за пандемии коронавируса.