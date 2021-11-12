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"Слуга народа" на следующей неделе соберет партию: сменят руководство

Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе состоится съезд политической партии "Слуга народа". На повестке дня съезда будет вопрос смены руководства политсилы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

Съезд партии "Слуга народа" состоится в понедельник, 15 ноября. Кроме ротации руководства партии, планируется принятие ряда политических заявлений и обращений по результатам съезда.

Как известно, действующий глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко решил сложить свои полномочия. Ожидалось, что кадровые вопросы рассмотрят на ноябрьском съезде политической партии.

"Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента на посту первого вице-спикера", - сообщала ранее Палийчук.

Напомним, после того, как парламент возглавил Руслан Стефанчук, нардеп Корниенко получил должность первого вице-спикера Верховной рады.

Также РБК-Украина рассказывало, кто может возглавить "Слугу народа" вместо Корниенко.

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Слуга народаАлександр Корниенко