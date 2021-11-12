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"Слуга народу" наступного тижня збере партію: змінять керівництво

Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня відбудеться з'їзд політичної партії "Слуга народу". На порядку денному з'їзду буде питання зміни керівництва політсили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться у понеділок, 15 листопада. Окрім ротації керівництва партії, планується ухвалення низки політичних заяв та звернень за результатами з’їзду.

Як відомо, чинний глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вирішив скласти свої повноваження. Очікувалося, що кадрові питання розглянуть на листопадовому з'їзді політичної партії.

"Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віце-спікера", - повідомляла раніше Палійчук.

Нагадаємо, після того, як парламент очолив Руслан Стефанчук, нардеп Корнієнко отримав посаду першого віце-спікера Верховної ради.

Також РБК-Україна розповідало, хто може очолити "Слугу народу" замість Корнієнка.

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Слуга народаОлександр Корнієнко