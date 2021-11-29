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"Слуга народа" сегодня собирает заседание фракции: что рассмотрят

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 12:37
"Слуга народа" сегодня собирает заседание фракции: что рассмотрят Фото: "Слуга народа" сегодня собирает заседание фракции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Слуга народа" соберется в понедельник, 29 ноября, на заседание фракции. Нардепы планируют обсудить, в частности, налоговый законопроект и проект бюджета на 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера СН Юлии Палийчук в Telegram.

Так, на обсуждение фракции вынесут такие вопросы:

  • ресурсный законопроект (№5600);
  • законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию (№6297)
  • законопроект о выделении дополнительных средств на местные дороги (№6298).

Кроме того, нардепы от "Слуги народа" совместно с министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения госбюджета на 2022 год.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступит в парламенте с традиционным посланием к Раде.

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Слуга народа
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