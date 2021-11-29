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"Слуга народу" сьогодні збирає засідання фракції: що розглянуть

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 12:37
"Слуга народу" сьогодні збирає засідання фракції: що розглянуть Фото: "Слуга народу" сьогодні збирає засідання фракції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Слуга народу" збереться в понеділок, 29 листопада, на засідання фракції. Нардепи планують обговорити, зокрема, податковий законопроект і проект бюджету на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера СН Юлії Палійчук в Telegram.

Так, на обговорення фракції винесуть такі питання:

  • ресурсний законопроект (№5600);
  • законопроект про виділення тисячі гривень за вакцинацію (№6297)
  • законопроект про виділення додаткових коштів на місцеві дороги (№6298).

Крім того, нардепи від "Слуги народу" спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення держбюджету на 2022 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 грудня президент України Володимир Зеленський виступить у парламенті з традиційним посланням до Ради.

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