"Слуга народу" сьогодні збирає засідання фракції: що розглянуть
Фото: "Слуга народу" сьогодні збирає засідання фракції (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Слуга народу" збереться в понеділок, 29 листопада, на засідання фракції. Нардепи планують обговорити, зокрема, податковий законопроект і проект бюджету на 2022 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера СН Юлії Палійчук в Telegram.
Так, на обговорення фракції винесуть такі питання:
- ресурсний законопроект (№5600);
- законопроект про виділення тисячі гривень за вакцинацію (№6297)
- законопроект про виділення додаткових коштів на місцеві дороги (№6298).
Крім того, нардепи від "Слуги народу" спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення держбюджету на 2022 рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 грудня президент України Володимир Зеленський виступить у парламенті з традиційним посланням до Ради.