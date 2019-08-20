"Слуга народа" решила, кому и сколько мест дать в комитетах

Политическая артия "Слуга народа" определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Как сообщается, в комитете по евроинтеграции будет работать не более семи народных депутатов.

"Пренебрег общим решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтерации должны быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек одновременно в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должен работать двадцать депутатов", - заявила вице-премьер.

По ее словам, это вопрос не только нарушения основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов.

Отметим, в "Слуге народа" намерены сохранить большинство во всех комитетах без исключения. Это означает, что с четырьмя представителями "Слуги народа" в евроинтеграционном комитете для других фракций в нем остается только 3 места.

Фото: распределение мест в комитетах ВР (facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что первое торжественное заседание Рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа. Такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За життя" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.