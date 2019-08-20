"Слуга народу" вирішила, кому і скільки дати місць у комітетах

Політична артія "Слуга народу" визначила за своїм розсудом, скільки депутатів буде у кожному комітеті Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе Facebook.

Як повідомляється, в комітеті з євроінтеграції буде працювати не більше семи народних депутатів.

"Знехтував спільним рішенням щодо граничного розміру комітетів, яке було досягнуто на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата), керівництво монобольшинства вирішило, що, наприклад, в комітеті з евроинтерации повинні бути не менше, а не більше, ніж сім (!) людина одночасно в комітеті, який буде займатися цифровий трансформацією, повинен працювати двадцять депутатів", - заявила віце-прем'єр

За її словами, це питання не тільки порушення основ демократії та етики, а, в першу чергу, ігнорування обраних українським народом і підтверджених новими керівниками пріоритетів.

Відзначимо, в "Слуги народу" мають намір зберегти більшість у всіх без винятку комітетах. Це означає, що з чотирма представниками "Слуги народу" в євроінтеграційному комітеті для інших фракцій в ньому залишається лише 3 місця.

Фото: розподіл місць в комітетах ВР (facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перше урочисте засідання Ради дев'ятого скликання відбудеться в четвер, 29 серпня. Таке рішення було прийнято на першому засіданні підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

Крім того, Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів у Раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.