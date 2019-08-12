"Слуга народа" рассматривает включение мажоритарщиков во фракцию

Партия "Слуга народа" рассматривает различные предложения со стороны мажоритарщиков-самовыдвиженцев о возможности войти в состав фракции. Об этом заявил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Однако, Корниенко пока не называет, кто именно хочет присоединится ко фракции.

"Такие разговоры (о возможности войти в состав фракции, - ред.) постоянно ведутся, буквально с момента, когда были объявлены первые результаты выборов. В принципе, мы рассматриваем различные предложения с их стороны. Мы сейчас не готовы называть фамилии", - говорит он.

По его словам, оценить количество мажоритарщиков-самовыдвиженцев, которые могут войти во фракцию, трудно.

"Но учитывая общее количество самовыдвиженцев и их личные истории, мы точно всех 50 не видим во фракции "Слуга народа", - сказал он.

Отметим, партия "Слуга народа" не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос".

Напомним, ранее руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук заявлял, что фракцию "Слуга народа", которая получит в Верховной Раде более 250 мандатов, поделят на 15 групп, каждую из которых возглавит заместитель главы фракции.