"Слуга народа" работает над новыми подходами к администрированию местных налогов, - Корниенко

"Сейчас в рамках реформы децентрализации, которой мы продолжаем заниматься, работаем над ресурсным наполнением бюджетов общин. В частности, над новой моделью уплаты налогов, которая предусматривает перераспределение в пользу общин. Будем делать все для того, чтобы наши общины, наши украинские села были цветущими и счастливыми", - подчеркнул глава "Слуги народа".

По его словам, сельские территории потребует от государства особого внимания и поддержки, ведь города и так имеют достаточно собственных ресурсов для развития. Корниенко убежден: по уровню комфорта жизни в деревне не должно уступать жизни в городе.

"Счастливое село - цель "Слуги народа" и всей команды президента. Это когда у людей нет проблем с водой, есть современное медицинское учреждение, где услуги предоставляют вовремя и качественно. Когда есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Благодаря "Большой стройке" положительные сдвиги начались даже в небольших общинах. В этом мы убедились лично во время поездки", - отметил Александр Корниенко.

В частности, во время поездки глава политсилы посетил Ерковскую поселковую общину, которая образовалась одной из первых в области, осмотрел местную амбулаторию, отремонтированную в рамках "Большой стройки" и оснащенную всем необходимым медицинским оборудованием.

Также во время рабочего визита депутаты побывали на комбикормовом заводе МХП, одном из крупнейших бюджетообразующих предприятий общины, и на улиточной ферме.

Ерки известны еще и тем, что здесь родился Вячеслав Чорновол. Народные депутаты Александр Корниенко и Андрей Стрихарский посетили памятник украинскому политику и возложили цветы.

"Памятник Вячеславу Чорноволу нуждается в реставрации. Ведь здесь, можно сказать, зародилась украинская демократия, и ее символ не может быть в запущенном состоянии", - отметил Корниенко.

В Тальновской территориальной общине Корниенко обсудил с представителями бизнеса перспективы развития благоприятного инвестиционного климата в Украине, успехи украинских предпринимателей и трудности, с которыми они сталкиваются. Так, политик посетил село Кривые Колена, где находится мощности инвестора ООО "Мовер Мил" - в частности, самая новая мельница в Украине.

Корниенко отметил, что сегодня в Украине необходимо внедрять цифровую трансформацию и делать так, чтобы государство помогало, а не вмешивалось в работу бизнеса.

"Это предприятие - хороший пример сотрудничества инвесторов и местного самоуправления, так как в селе силами инвесторов построены социальные объекты. Но со стороны бизнесменов есть много нареканий на то, как в стране государство в лицах чиновников замедляет развитие их дела. Думаю, нам надо работать над дерегуляцией, о том, чтобы убрать чиновника из жизни бизнеса, человека, заменять все это на цифровые процессы. То есть внедрять цифровую трансформацию и делать так, чтобы наше государство помогало, а не вмешивалась в работу бизнеса", - подчеркнул Корниенко.

Находясь с визитом в Черкассах, Корниенко анонсировал, кого "слуги народа" видит своим кандидатом на выборах по 197-му округу. Они предназначены на 31 октября 2021 года, ведь в начале года бывший депутат от этого округа Александр Скичко стал председателем Черкасской ОГА.

Своим кандидатом в нардепы от округа "слуги народа" видят мэра Золотоноши Виталия Войцеховского. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать политический совет партии, только после учета мнения общин.

По словам главы "Слуги народа", успешный опыт Войцеховского в должности городского головы Золотоноши позволит усилить работу партийной команды над развитием местного самоуправления.

"Сейчас мы проводим большую работу над увеличением ресурсов для местного самоуправления. Поэтому, взвесив все возможные варианты, мы остановились на мэре Золотоноши. Под его руководством город очень изменился в лучшую сторону. Если жители Черкасс нашу идею поддержат, будем заниматься выдвижением господина Войцеховского", - добавил Корниенко.