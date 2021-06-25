Корниенко о рынке земли: изменения в стране неотвратимы и необходимы

Земельная реформа в Украине состоится - пути назад нет. И в силах действующей власти произвести все изменения наилучшим образом.

Он напомнил, что два года назад состоялась электоральная революция и реформы действующей власти, которую избрал и ныне поддерживает народ, состоятся. И даже несмотря на все преграды оппозиции.

"Хочет оппозиция того или нет. Пути назад нет. Отдельный вопрос, Что делать, когда 3 млрд грн на референдум по земле будет потрачено, а явки не будет. Я не верю, что за год, когда заработает рынок земли и люди поймут, что это такое и прекратят бояться этого, они потом пойдут на референдум запрещать самим себе продавать свою землю. Землю, которую они за это время будут продавать, будут получать с нее арендную плату", - добавил Корниенко.

В то же время он заявил, что любые сегодняшние упреки оппозиции во лжи в вопросе рынка земли, в "Слуге народа" легко опровергают.

В частности, земля продавалась и продается, но речь идет о нецивилизованном нерегулируемом рынке земли. Так, сегодня можно зайти на достаточно известные украинские сайты в интернете и купить клочок земли или взять в пользование, эмфитевзис, землю на 50 лет.

"Если вы представитель агрохолдинга, мелкий фермер или хотите просто выращивать малину и продавать ее, можете спокойно за 2 тыс. долл. купить землю или взять в аренду. Но, чтобы остановить такой нерегулируемый оборот земли, мы и открываем цивилизованный рынок земли", - сказал Александр Корниенко.

Так называемый мораторий на землю длился 18 лет и за время такого "моратория" у государства похитили около 9 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому изменения точно актуальны, уверяют в партии.

Говоря о реформе, стоит также заметить, что продажа земли иностранным структурам после запуска рынка земли не предвидится. Этот вопрос будет решаться исключительно на всеукраинском референдуме, отмечает председатель фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что касается упреков об ажиотаже по поводу продажи земли, то, по прогнозам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, его не будет. Владельцы не будут спешить продавать земельные участки сразу после запуска рынка земли.

"Если кто-то считает, что будет ажиотаж по поводу покупки и продажи земли - это не так, мы этого не прогнозируем. Земля сегодня - это лучший банковский депозит государства, собственника. Этот актив постоянно растет в цене, он стабильно приносит доход", - пояснил министр.