"Слуга народу" працює над новими підходами до адміністрування місцевих податків, - Корнієнко

"Нині в межах реформи децентралізації, якою ми продовжуємо займатися, працюємо над ресурсним наповненням бюджетів громад. Зокрема, над новою моделлю сплати податків, що передбачає перерозподіл на користь громад. Будемо робити все для того, щоб наші громади, наші українські села були квітучими і щасливими", - наголосив очільник "Слуги народу".

За його словами, сільські території потребують від держави особливої уваги та підтримки, адже міста і так мають достатньо власних ресурсів для розвитку. Корнієнко переконаний: за рівнем комфорту життя в селі не має поступатися життю в місті.

"Щасливе село - мета "Слуги Народу" та всієї команди Президента. Це коли в людей немає проблем із водою, є сучасний медичний заклад, де послуги надають вчасно і якісно. Коли є вся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Завдяки «Великому будівництву» позитивні зрушення почалися навіть у невеличких громадах. У цьому ми переконалися особисто під час поїздки", - відзначив Олександр Корнієнко.

Зокрема, під час поїздки очільник політсили відвідав Єрківську селищну громаду, яка утворилася однією з перших в області, оглянув місцеву амбулаторію, відремонтовану в межах «Великого будівництва» та оснащену всім необхідним медичним обладнанням.

Також під час робочого візиту депутати побували на комбікормовому заводі МХП, одному з найбільших бюджетоутворюючих підприємств громади, та на равликовій фермі.

Єрки відомі ще і тим, що тут народився В’ячеслав Чорновіл. Народні депутати Олександр Корнієнко та Андрій Стріхарський відвідали пам’ятник українському політику та поклали квіти.

"Пам’ятник В’ячеславу Чорноволу потребує реставрації. Адже тут, можна сказати, зародилася українська демократія, і її символ не може бути в занедбаному стані", - наголосив Корнієнко.

У Тальнівській територіальній громаді Корнієнко обговорив із представниками бізнесу перспективи розвитку сприятливого інвестиційного клімату в Україні, успіхи українських підприємців і труднощі, з якими вони стикаються. Так, політик відвідав село Криві Коліна, де розташовано потужності інвестора ТОВ "Мовер Міл" - зокрема, найбільший новозбудований млин в Україні.

Корнієнко зазначив, що сьогодні в Україні необхідно впроваджувати цифрову трансформацію і робити так, щоб держава допомагала, а не втручалася у роботу бізнесу.

"Це підприємство - гарний приклад співпраці інвесторів та місцевого самоврядування, тому що у селі силами інвесторів побудовані соціальні об’єкти. Але з боку бізнесменів є багато нарікань на те, як у країні держава в особах чиновників уповільнює розвиток їхньої справи. Думаю, нам треба працювати над дерегуляцією, над тим, щоб прибрати чиновника з життя бізнесу, людини, замінювати усе це на цифрові процеси. Тобто впроваджувати цифрову трансформацію і робити так, щоб наша держава допомагала, а не втручалася у роботу бізнесу", - наголосив Корнієнко.

Перебуваючи з візитом у Черкасах, Корнієнко анонсував, кого "Слуга народу" бачить своїм кандидатом на виборах по 197-му округу. Їх призначено на 31 жовтня 2021 року, адже на початку року колишній депутат від цього округу Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА.

Своїм кандидатом у нардепи від округу "Слуга народу" бачить міського голову Золотоноші Віталія Войцехівського. Однак остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме Політична рада партії, лише після врахування думки громад.

За словами очільника "Слуги народу", успішний досвід Войцехівського на посаді міського голови Золотоноші дозволить посилити роботу партійної команди над розвитком місцевого самоврядування.

"Зараз ми проводимо велику роботу над збільшенням ресурсів для місцевого самоврядування. Тож, зваживши всі можливі варіанти, ми зупинилися на мерові Золотоноші. Під його керівництвом місто дуже змінилося у кращий бік. Якщо черкащани нашу ідею підтримають, будемо займатися висуванням пана Войцехівського", - додав Корнієнко.