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"Слуга народа" проводит заседание фракции

Новости » Политика     17.03.2020 - 11:01
"Слуга народа" проводит заседание фракции
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

На заседании обсуждаются вопросы ситуации в стране, график работы Рады и необходимость созыва внеочередных заседаний

Парламентская фракция "Слуга народа" на данный момент проводит заседание. Об этом в комментарии РБК-Украина подтвердил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Во время заседания фракции будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в стране.

"Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа". Заседание фракции по ситуации в стране", - сообщил Корниенко.

Он добавил, что на заседании обсуждают график работы Верховной рады и необходимости созыва внеочередных заседаний.

Напомним, сегодня проходит внеочередное заседание Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу. В частности, народные депутаты проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

Также во время заседания депутаты проголосовали за назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурор Украины. Назначение поддержали 269 нардепов. Таким образом, Венедиктова стала первой женщиной на должности генпрокурора в Украине.

Кроме этого, Верховная рада назначила Игоря Петрашко министром экономики. С апреля 2013 года он работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

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