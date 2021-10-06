"Слуга народа" предлагает, чтобы заседание по отзыву Разумкова провел Гетманцев

"Сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, во время которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Мы предлагаем, чтобы это был депутат нашей фракции Даниил Гетманцев", - написала она.

По ее словам, "Слуга народа" считает нынешнюю повестку дня Верховной рады, которая размещена на официальном сайте парламента - нелегитимной, поскольку спикер ВР так и не собрал Согласительный совет для ее принятия.

"Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания Согласительного совета, просто затягиванием времени", - отметила Палийчук.

Пресс-секретарь фракции также указала, что СН отказывается проводить заседание по нелегитимному порядку, поэтому фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения.

"Он состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня. Это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменения границ населенных пунктов, различные ратификации и т. д.", - добавила Палийчук.