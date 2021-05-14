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"Слуга народа" в понедельник рассмотрит вопрос о возможной отставки Степанова, - Корниенко

Автор: Артур Родивилов

Депутатская фракция "Слуга народа" намерена обсудит возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова. "СН" рассмотрит этот вопрос на своем заседании в понедельник.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Он отметил, что единого мнения по отставке в "Слуге народа" нет.

"У нас будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо "за" увольнение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против". Поэтому необходимо договориться", - заявил Корниенко.

Напомним, разговоры о возможном увольнении Степанова усилились в феврале после того, как у Украины возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса. При этом в марте спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что отставка Степанова пока не планируется.

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