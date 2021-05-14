RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Слуга народу" в понеділок розгляне питання про можливу відставку Степанова, - Корнієнко

Автор: Артур Родивилов

Депутатська фракція "Слуга народу" має намір обговорить можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. "СН" розгляне це питання на своєму засіданні в понеділок.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що єдиної думки щодо відставки в "Слузі народу" немає.

"У нас буде засідання фракції, здається, в понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти". Тому необхідно домовитися", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, розмови про можливе звільнення Степанова посилилися в лютому після того, як в України виникли проблеми з поставками вакцини від коронавірусу. При цьому в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.

298

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниСлуга народа