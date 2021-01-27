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"Слуга народа" поддержала снижение налогообложения международных посылок

Автор: РБК-Украина

Вскоре украинцам могут увеличить лимит на заказы из зарубежных интернет-магазинов, за которые не надо будет платить налоги. Так, если ранее облагались товары на сумму свыше 100 евро, то теперь - свыше 150 евро.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа", которая поддержала соответствующий законопроект №4278 в первом чтении.

"Покупки из-за рубежа - это возможность приобрести качественные, эксклюзивные и недорогие товары. И хотя я выступаю все же за поддержку украинского производителя, уверена, найдутся те, кто ни разу не заказывал полезные (а зачастую и не очень), симпатичные безделушки с известного китайского сайта. Законопроектами №4278 и №4279 мы наконец возвращаем украинцам право получать без налогообложения заказы из иностранных интернет-магазинов на сумму до 150 евро. Сейчас действует ограничение в 100 евро. Уверена, что облагать налогом каждую курточку или пару кроссовок - это просто абсурд", - убеждена заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук.

Новым законопроектом "Слуги народа" увеличивает суммарную границу налогообложения ввозимого товара для одного получателя-физического лица. А также устанавливает, что базой налогообложения является часть стоимости, которая превышает эквивалент 150 евро.

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"Облагается только часть стоимости, которая превышает лимит. Например, вы заказали из Китая товаров на сумму 160 евро и выбрали перевозчика Укрпочту. На таможне вам доначислят налог в виде НДС с суммы в 10 евро. А отвечать за начисление и уплату НДС будут сами операторы почтовой связи. Сумма налога будет заложена в стоимость доставки", - пояснил народный депутат "Слуги народа" Роман Грищук.

Кроме того, есть возможность отсрочить уплату НДС - в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

В законопроекте также отмечается, что процедуры таможенного оформления и контроля товаров упрощаются. Это делается для того, чтобы граждане могли быстрее получать свои заказы, а почтовые службы тратили меньше времени на работу с документами.

Как известно, 23 ноября 2018 года Верховная рада предыдущего созыва приняла законопроект №9260, которым был введен НДС на интернет-заказы стоимостью более 100 (вместо 150) евро. Президент тогда также подписал этот документ 10 декабря 2019 года, несмотря на возмущение людей.

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