"Слуга народа" поддержала отсрочку РРО для ФОПов

Верховная рада перенесла введение РРО для ФОПов на 1 января 2022 года. За компромиссный законопроект №4439-д в первом чтении проголосовали 319 народных депутатов, из них большинство голосов дала фракция "Слуга народа".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отсрочка будет касаться ФОПов 2-4 групп, кроме тех, кто занимается реализацией сложной бытовой техники, лекарственных и медицинских средств и ювелирных изделий.

В комментарии РБК-Украина председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что государство должно продолжать курс на фискализацию, чтобы вывести из тени значительную часть экономики. Впрочем, менять правила для бизнеса во время коронакризиса он считает нецелесообразным.

"Мы должны помогать предпринимателям пройти кризисный период, а не наоборот - усложнять их деятельность. Поэтому мы приняли компромиссный законопроект, который объединил парламент. Так, условия работы для малого и среднего бизнеса упрощаются, а что касается крупного бизнеса, который только "прикрывается" ФОПами - у государства будут механизмы контроля его деятельности", - сказал Александр Корниенко.

Среди важных изменений, предусмотренных законопроектом - продление действия моратория на проверки бизнеса до конца карантина. Кроме того, предпринимателей отныне не будут штрафовать за нарушения при использовании РРО. Например, если вы предварительно не внесли в систему наименования товаров, которые продаете - раньше за это предусматривался штраф.

Документ также предусматривает привязку лимитов ФОПов 1 и 2 группы до минимальной зарплаты. Это означает, что если будет расти экономика, будут расти и лимиты для ФОПов:

для 1-й группы - 167 минимальных зарплат вместо 1 млн грн;

для 2-й группы - 834 минимальные зарплаты вместо 5 млн грн;

для 3-й группы - 1167 минимальных зарплат вместо 7 млн грн.

Компромиссный законопроект предусматривает отмену механизма компенсации части штрафных санкций покупателю - так называемый кэшбек. Речь идет о норме, которая позволяла покупателю вернуть 100% стоимости приобретенных товаров, если за свою покупку он получил нефискальный чек.

Корниенко также опроверг один из самых распространенных мифов о внедрении РРО - якобы обязательные кассовые аппараты и РРО предусмотрены и для ФОПовцев 1-й группы.

"Те предприниматели, которые торгуют на рынке или предоставляют простые бытовые услуги, конечно же, не будут подпадать под фискализацию. Этот "аргумент" используют для эмоционального давления на общество и нагнетание ситуации, но он неправдивый", - подчеркнул глава "Слуги народа".

Глава политсилы также напомнил, что даже после введения РРО для ФОПов в январе 2022 года предпринимателям необязательно будет покупать специальный кассовый аппарат.

ФОПы смогут просто установить на смартфон или компьютер бесплатную программу-регистратор. Ее можно скачать с сайта налоговой. В этом приложении предприниматель имеет возможность вести документацию, учет товара и отправлять покупателям электронные чеки.