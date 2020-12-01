"Слуга народу" підтримала відтермінування РРО для ФОПів

Верховна рада перенесла запровадження РРО для ФОПів на 1 січня 2022 року. За компромісний законопроєкт №4439-д у першому читанні проголосували 319 народних депутатів, з них більшість голосів дала фракція "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відтермінування стосуватиметься ФОПів 2-4 груп, окрім тих, хто займається реалізацією складної побутової техніки, лікарських та медичних засобів і ювелірних виробів.

В коментарі РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що держава має продовжувати курс на фіскалізацію, аби вивести з тіні значну частину економіки. Втім, змінювати правила для бізнесу під час коронакризи він вважає недоцільним.

"Ми маємо допомагати підприємцям пройти кризовий період, а не навпаки - ускладнювати їхню діяльність. Тому ми ухвалили компромісний законопроект, який об’єднав парламент. Так, умови роботи для малого та середнього бізнесу спрощуються, а щодо великого бізнесу, який тільки "прикривається" ФОПами - у держави будуть механізми контролю його діяльності", - сказав Олександр Корнієнко.

Серед важливих змін, передбачених законопроектом - продовження дії мораторію на перевірки бізнесу до кінця карантину. Окрім того, підприємців відтепер не штрафуватимуть за порушення при використанні РРО. Наприклад, якщо ви попередньо не внесли до системи найменування товарів, які продаєте - раніше ж за це передбачався штраф.

Документ також передбачає прив’язку лімітів ФОПів 1 та 2 групи до мінімальної зарплати. Це означає, що якщо зростатиме економіка, зростатимуть і ліміти для ФОПів:

для 1-ї групи - 167 мінімальних зарплат замість 1 млн грн;

для 2-ї групи - 834 мінімальні зарплати замість 5 млн грн;

для 3-ї групи - 1167 мінімальних зарплат замість 7 млн грн.

Компромісний законопроект передбачає скасування механізму компенсації частини штрафних санкцій покупцю - так званий кешбек. Йдеться про норму, яка дозволяла покупцю повернути 100% вартості придбаних товарів, якщо за свою покупку він отримав нефіскальний чек.

Корнієнко також спростував один із найпоширеніших міфів про впровадження РРО - нібито обов’язкові касові апарати та РРО передбачені і для ФОПівців 1-ї групи.

"Ті підприємці, які торгують на ринку або надають прості побутові послуги, звісно ж, не підпадатимуть під фіскалізацію. Цей "аргумент" використовують для емоційного тиску на суспільство та нагнітання ситуації, але він неправдивий", - підкреслив очільник "Слуги народу".

Голова політсили також нагадав, що навіть після запровадження РРО для ФОПів в січні 2022 року підприємцям не обов’язково буде купувати спеціальний касовий апарат.

ФОПи зможуть просто встановити на смартфон чи комп’ютер безкоштовну програму-реєстратор. Її можна завантажити з сайту податкової. В цьому додатку підприємець має можливість вести документацію, облік товару та надсилати покупцям електронні чеки.