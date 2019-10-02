"Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в ЦИК

Фракция "Слуга народа" подала президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатам в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

Как сообщается, в ответе Офиса президента на запрос организации говорится о том, что 14 сентября Зеленский получил от "Слуги народа" список из 18 кандидатов в персональный состав Центризбиркома.

Фракция просит рассмотреть при назначении нового состава ЦИК следующие кандидатуры:

Оксану Боярчук; Юрия Волошина; Елену Гатауллину; Евгения Гетмана; Виталия Греня; Олега Диденко; Андрея Евстигнеева; Ирину Ефремову; Наталью Каминскую; Александру Кармазу; Оксану Квашу; Павла Любченко; Екатерину Махницкую; Валентина Орлова; Владимира Перепелюка; Виталия Плукаря; Сергея Постивого; Юрия Фрицкого

Отметим, что среди предложенных кандидатов есть бывшие члены Центризбиркома. В частности, в предварительный состав ЦИК входили Диденко, Евстигнеев, Ефремов, Махницкая и Плукар.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что президент Владимир Зеленский до сих пор не предоставил парламенту предложения по новому составу Центральной избирательной комиссии. Разумков подчеркивал, что парламент будет рассматривать вопрос назначения нового состава ЦИК в соответствии с законодательством.

Добавим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что членов нового Центризбиркома будут избираться по квотному принципу. По его словам, в будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов.