"Слуга народа" отказалась от госфинансирования и передает средства на нужды медиков, - Струневич

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средства, по словам заместителя фракции, будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для медработников

Партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования, а сэкономленные средства планируют передать на поддержку медиков, которые борются с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Вадим Струневич на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

“Сейчас время огромных перемен и потрясений для всех. В условиях распространения пандемии, во время карантина, хочу еще раз напомнить, как нам всем нужна поддержка. Кому-то эмоциональная, кому-то денежная, но поддержка. Поэтому мы с однопартийцами подали заявление относительно отказа партии "Слуга народа" от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть отказа от 70 млн гривен”, - заявил политик.

Эти средства, по словам заместителя фракции, будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для медработников, необходимого оборудования и медикаментов против COVID-19.

"Для чего? Чтобы быстрее одолеть коронавирусную болезнь в Украине, чтобы были средства на закупку медикаментов, медсредств и оборудование для борьбы с вирусом. Партия будет детально отчитываться о потраченных средствах. Берегите себя и своих близких и соблюдайте правила карантина”, - подчеркнул Струневич.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в больницах находятся 214 пациентов с коронавирусом, из них 5 - дети. В тяжелом состоянии находятся 29 больных, трое из них на искусственной вентиляции легких.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется через неделю. Новые заболевания связаны с тем, что люди пошли на Пасху в храмы.

Отметим, за прошедшие сутки в Киеве подтвердили 70 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в столице заболевания подтверждено в 1059 человек, 45 пациентов уже выздоровели.