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"Слуга народу" відмовилась від держфінансування та передає кошти на потреби медиків, - Струневич

Новини » Політика     23.04.2020 - 22:14
"Слуга народу" відмовилась від держфінансування та передає кошти на потреби медиків, - Струневич
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кошти, за словами заступника фракції, будуть направлені на закупівлю засобів індивідуального захисту для медпрацівників

Партія "Слуга народу" відмовилась від державного фінансування, а заощаджені кошти планує передати на підтримку медиків, які борються з поширенням епідемії коронавірусу в Україні. Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Вадим Струневич на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

“Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх. В умовах поширення пандемії, під час карантину, хочу ще раз нагадати, як нам усім потрібна підтримка. Комусь емоційна, комусь грошова, але підтримка. Тому ми з однопартійцями подали заяву щодо відмови партії "Слуга народу" від бюджетних грошей на 3 та 4 квартали, тобто відмови від 70 млн гривень”, - заявив політик.

Ці кошти, за словами заступника фракції, будуть направлені на закупівлю засобів індивідуального захисту для медпрацівників, необхідного обладнання та медикаментів проти COVID-19.

"Для чого? Щоб якнайшвидше здолати коронавірусну хворобу в Україні, щоб були кошти на закупівлю медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом. Партія детально звітуватиме про витрачені кошти. Бережіть себе та своїх близьких і дотримуйтесь правил карантину”, - підкреслив Струневич.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві в лікарнях знаходяться 214 пацієнтів з коронавірусом, з них 5 - діти. У важкому стані перебувають 29 хворих, троє з них на штучній вентиляції легень.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що наступна хвиля захворюваності коронавірусом прогнозується через тиждень. Нові захворювання пов'язані з тим, що люди пішли на Великдень в храми.

Зазначимо, за минулу добу у Києві підтвердили 70 нових випадків захворювання COVID-19. Всього в столиці захворювання підтверджено у 1059 осіб, 45 пацієнтів вже одужали.

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