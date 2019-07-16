"Слуга народа", ОПЗЖ и "Евросолидарность" лидируют в рейтинге партий

На внеочередных парламентских выборах лидируют политические силы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провели Институт анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз".

Так, на внеочередных выборах в новый парламент проходят четыре партии. Среди тех избирателей, которые намерены участвовать в голосовании и уже определились с выбором, 42,2% готовы отдать свои голоса партии "Слуга народа". На втором месте с поддержкой 15,1% идет "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука. 9,8% избирателей поддерживают партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 8,3% – ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Согласно данным опроса, партия "Голос" Святослава Вакарчука не проходит в Верховную раду, набирая 4,9% голосов избирателей.

Также без шанса преодолеть 5-процентный барьер остаются Радикальная партия Олега Ляшко (3,6%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (3,3%), "Сила и честь" Игоря Смешко (3%), "Оппозиционный блок" Евгения Мураева и Александра Вилкула (2%) и другие политсилы.

Отметим, опрос проводился в период с 8 по 15 июля 2019 года в 24 областях Украины и городе Киеве. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опрошены 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,2%.