Политическая партия "Слуга народа" обновила устав и увеличила число руководителей с пяти до восьми человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Сообщается, что в Высший совет партии избрали замглавы фракции "Слуги народа" в Раде Евгению Кравчук, народных депутатов Артема Культенко, Александра Качура, Вадима Галайчука, Анатолия Остапенко, Романа Грищука и Ольгу Коваль, а также руководителя региональной работы на президентских и парламентских выборах Сергея Кострийчука.

Кроме того, был обновлен партийный устав. В частности, доработаны разделы, в которых сформулированы права и обязанности партии, порядок вступления и внутренняя партийная структура. Также партийный съезд объявил об участии "Слуги народа" в местных выборах 25 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что идеологией партии "Слуга народа" объявили украинский центризм.

"Украину затягивали в ловушку различных идеологий… Ни одна из них не сработала, не принесла благосостояния и мир. Я предлагаю попробовать избавить себя от идеологических пут, пойти третьим путем... Мы можем стать той партией, которая будет отдельно от идеологических предрассудков прошлого", - заявил один из лидеров партии Александр Корниенко.