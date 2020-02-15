"Слуга народу" оновила статут і збільшила число керівників

Політична партія "Слуга народу" оновила статут і збільшила кількість керівників з п'яти до восьми осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Повідомляється, що до Вищої ради партії обрали заступницю голови фракції "Слуги народу" в Раді Євгенію Кравчук, народних депутатів Артема Культенка, Олександра Качура, Вадима Галайчука, Анатолія Остапенка, Романа Грищука і Ольгу Коваль, а також керівника регіональної роботи на президентських і парламентських виборах Сергія Кострийчука.

Крім того, був оновлений партійний статут. Зокрема, доопрацьовано розділи, в яких сформульовані права та обов'язки партії, порядок вступу та внутрішня партійна структура. Також партійний з'їзд оголосив про участь "Слуги народу" в місцевих виборах 25 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ідеологією партії "Слуга народу" оголосили український центризм.

"Україну затягували в пастку різних ідеологій... Жодна з них не спрацювала, не принесла добробуту і миру. Я пропоную спробувати позбавити себе від ідеологічних пут, піти третім шляхом... Ми можемо стати тією партією, яка буде окремо від ідеологічних забобонів минулого", - заявив один з лідерів партії Олександр Корнієнко.